Ruff Rakam Sound System in meeting with Sub Ground Connexion Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 17:00

Gratuit : non prix libre Tout public

???? Ruff Rakam- un sound dont les racines s’étirent entre Nantes et Rennes et qui affûte une sélection roots et des productions maisons depuis 2020. Avec une sono faite à la main, des dubplates maisons et une control tower artisanale, Ruff Rakam cultive l’esprit du DIY pour proposer une sonorité exclusive. ???? Sub Ground connexion- figure inévitable de la scène rennaise où ils n’ont de cesse d’organiser des sessions d’anthologie avec une recette simple mais efficace: des dubplates originales, une sono artisanale et un discours militant. Subground c’est une sélection pointue et un son inimitable. ????_sound system_roots music????_samedi 11 avril_17h????_entrée gratuite????_Taproom_Aerofab21 quai des Antilles, Nantes

Taproom Aerofab Nantes 44200

https://www.instagram.com/taproomaerofab/



