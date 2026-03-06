Ruff Rakam Sound System in meeting with Sub Ground Connexion Taproom Aerofab Nantes
Ruff Rakam Sound System in meeting with Sub Ground Connexion Taproom Aerofab Nantes samedi 11 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 17:00 –
Gratuit : non prix libre Tout public
???? Ruff Rakam- un sound dont les racines s’étirent entre Nantes et Rennes et qui affûte une sélection roots et des productions maisons depuis 2020. Avec une sono faite à la main, des dubplates maisons et une control tower artisanale, Ruff Rakam cultive l’esprit du DIY pour proposer une sonorité exclusive. ???? Sub Ground connexion- figure inévitable de la scène rennaise où ils n’ont de cesse d’organiser des sessions d’anthologie avec une recette simple mais efficace: des dubplates originales, une sono artisanale et un discours militant. Subground c’est une sélection pointue et un son inimitable. ????_sound system_roots music????_samedi 11 avril_17h????_entrée gratuite????_Taproom_Aerofab21 quai des Antilles, Nantes
Taproom Aerofab Nantes 44200
https://www.instagram.com/taproomaerofab/
