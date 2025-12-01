RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII AVIGNON XIII Carcassonne
RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII AVIGNON XIII
Carcassonne Aude
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Rugby à XIII Championnat Super XIII 10ème journée
Carcassonne XIII Avignon XIII au Stade Albert Domec.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 74 74
English :
Rugby à XIII Super XIII Championship Day 10
Carcassonne XIII Avignon XIII at Stade Albert Domec.
