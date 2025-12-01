RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII AVIGNON XIII

Carcassonne Aude

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Rugby à XIII Championnat Super XIII 10ème journée

Carcassonne XIII Avignon XIII au Stade Albert Domec.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 74 74

Rugby à XIII Super XIII Championship Day 10

Carcassonne XIII Avignon XIII at Stade Albert Domec.

