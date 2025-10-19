RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII FC LÉZIGNAN XIII Carcassonne

Carcassonne Aude

Début : 2025-10-19 16:00:00
fin : 2025-10-19

2025-10-19

Rugby à XIII Championnat Super XIII 4ème journée

Carcassonne XIII FC Lézignan XIII au Stade Albert Domec.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 74 74 

English :

Rugby à XIII Super XIII Championship Day 4

Carcassonne XIII FC Lézignan XIII at Stade Albert Domec.

German :

Rugby a XIII Meisterschaft Super XIII 4. Tag

Carcassonne XIII FC Lézignan XIII im Stade Albert Domec.

Italiano :

Rugby à XIII Campionato Super XIII 4a giornata

Carcassonne XIII FC Lézignan XIII allo Stade Albert Domec.

Espanol :

Rugby à XIII Campeonato Super XIII Día 4

Carcassonne XIII FC Lézignan XIII en el Stade Albert Domec.

