RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII FC LÉZIGNAN XIII Carcassonne dimanche 19 octobre 2025.
Carcassonne Aude
Début : 2025-10-19 16:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Rugby à XIII Championnat Super XIII 4ème journée
Carcassonne XIII FC Lézignan XIII au Stade Albert Domec.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 74 74
English :
Rugby à XIII Super XIII Championship Day 4
Carcassonne XIII FC Lézignan XIII at Stade Albert Domec.
German :
Rugby a XIII Meisterschaft Super XIII 4. Tag
Carcassonne XIII FC Lézignan XIII im Stade Albert Domec.
Italiano :
Rugby à XIII Campionato Super XIII 4a giornata
Carcassonne XIII FC Lézignan XIII allo Stade Albert Domec.
Espanol :
Rugby à XIII Campeonato Super XIII Día 4
Carcassonne XIII FC Lézignan XIII en el Stade Albert Domec.
