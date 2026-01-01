RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII PIA XIII Carcassonne

RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII PIA XIII

RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII PIA XIII Carcassonne samedi 24 janvier 2026.

RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII PIA XIII

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Rugby à XIII Championnat Super XIII 12ème journée

Carcassonne XIII Pia XIII au Stade Albert Domec.
  .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 74 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rugby à XIII Super XIII Championship Day 12

Carcassonne XIII Pia XIII at Stade Albert Domec.

L’événement RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII PIA XIII Carcassonne a été mis à jour le 2026-01-13 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT