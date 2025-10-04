RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII / RC SAINT-GAUDENS XIII Carcassonne
RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII / RC SAINT-GAUDENS XIII Carcassonne samedi 4 octobre 2025.
RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII / RC SAINT-GAUDENS XIII
Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Super XIII 2ème journée
Carcassonne XIII RC Saint-Gaudens XIII au Stade Albert Domec.
.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 74 74
English :
Super XIII Day 2
Carcassonne XIII RC Saint-Gaudens XIII at Stade Albert Domec.
German :
Super XIII 2. Tag
Carcassonne XIII RC Saint-Gaudens XIII im Stade Albert Domec.
Italiano :
Super XIII Giorno 2
Carcassonne XIII RC Saint-Gaudens XIII allo Stade Albert Domec.
Espanol :
Super XIII Día 2
Carcassonne XIII RC Saint-Gaudens XIII en el Stade Albert Domec.
L’événement RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII / RC SAINT-GAUDENS XIII Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-10 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT