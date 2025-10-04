RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII / RC SAINT-GAUDENS XIII Carcassonne

RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII / RC SAINT-GAUDENS XIII Carcassonne samedi 4 octobre 2025.

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Super XIII 2ème journée

Carcassonne XIII RC Saint-Gaudens XIII au Stade Albert Domec.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 74 74 

English :

Super XIII Day 2

Carcassonne XIII RC Saint-Gaudens XIII at Stade Albert Domec.

German :

Super XIII 2. Tag

Carcassonne XIII RC Saint-Gaudens XIII im Stade Albert Domec.

Italiano :

Super XIII Giorno 2

Carcassonne XIII RC Saint-Gaudens XIII allo Stade Albert Domec.

Espanol :

Super XIII Día 2

Carcassonne XIII RC Saint-Gaudens XIII en el Stade Albert Domec.

