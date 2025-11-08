RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII TOULOUSE OLYMPIQUE XIII Carcassonne
Début : 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Rugby à XIII Championnat Super XIII 6ème journée
Carcassonne XIII Toulouse Olympique XIII au Stade Albert Domec.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 74 74
English :
Rugby à XIII Super XIII Championship Day 6
Carcassonne XIII Toulouse Olympique XIII at Stade Albert Domec.
German :
Rugby a XIII Meisterschaft Super XIII 6. Tag
Carcassonne XIII Toulouse Olympique XIII im Stade Albert Domec.
Italiano :
Rugby à XIII Campionato Super XIII 6a giornata
Carcassonne XIII Tolosa Olympique XIII allo Stade Albert Domec.
Espanol :
Rugby à XIII Campeonato Super XIII Día 6
Carcassonne XIII Toulouse Olympique XIII en el Stade Albert Domec.
