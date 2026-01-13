RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII CARCASSONNE XIII

Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : 2026-02-21 19:00:00

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Rugby à XIII Championnat Super XIII 15ème journée

FC Lézignan XIII Carcassonne XIII au stade du moulin.

.

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 00 70 lezignan13@orange.fr

English :

Rugby à XIII Super XIII Championship Day 15

FC Lézignan XIII Carcassonne XIII at the Stade du Moulin.

