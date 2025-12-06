RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII LIMOUX XIII Lézignan-Corbières

Lézignan-Corbières Aude

Début : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06

Rugby à XIII Championnat Super XIII -9ème journée

FC Lézignan XIII Limoux XIII au stade du moulin.
Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 00 70  lezignan13@orange.fr

Rugby à XIII Super XIII Championship Day 9

FC Lézignan XIII Limoux XIII at the Stade du Moulin.

