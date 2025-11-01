Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII PIA XIII Lézignan-Corbières

RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII PIA XIII

RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII PIA XIII Lézignan-Corbières samedi 1 novembre 2025.

RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII PIA XIII

Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 16:00:00
fin : 2025-11-01

Date(s) :
2025-11-01

Rugby à XIII Championnat Super XIII 5ème journée

FC Lézignan XIII Pia XIII au stade du moulin.
  .

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 00 70  lezignan13@orange.fr

English :

Rugby à XIII Super XIII Championship Day 5

FC Lézignan XIII Pia XIII at the Stade du Moulin.

German :

Rugby a XIII Super XIII Meisterschaft 5. Tag

FC Lézignan XIII Pia XIII im Stade du moulin.

Italiano :

Rugby à XIII Campionato Super XIII 5a giornata

FC Lézignan XIII Pia XIII allo Stade du Moulin.

Espanol :

Rugby à XIII Campeonato Super XIII Día 5

FC Lézignan XIII Pia XIII en el Stade du Moulin.

L’événement RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII PIA XIII Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2025-10-28 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT