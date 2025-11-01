RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII PIA XIII Lézignan-Corbières
RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII PIA XIII Lézignan-Corbières samedi 1 novembre 2025.
RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII PIA XIII
Lézignan-Corbières Aude
Début : 2025-11-01 16:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Rugby à XIII Championnat Super XIII 5ème journée
FC Lézignan XIII Pia XIII au stade du moulin.
Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 00 70 lezignan13@orange.fr
English :
Rugby à XIII Super XIII Championship Day 5
FC Lézignan XIII Pia XIII at the Stade du Moulin.
German :
Rugby a XIII Super XIII Meisterschaft 5. Tag
FC Lézignan XIII Pia XIII im Stade du moulin.
Italiano :
Rugby à XIII Campionato Super XIII 5a giornata
FC Lézignan XIII Pia XIII allo Stade du Moulin.
Espanol :
Rugby à XIII Campeonato Super XIII Día 5
FC Lézignan XIII Pia XIII en el Stade du Moulin.
