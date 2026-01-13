RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII RC SAINT-GAUDENS XIII Lézignan-Corbières

RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII RC SAINT-GAUDENS XIII Lézignan-Corbières samedi 14 mars 2026.

Lézignan-Corbières Aude

Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14

2026-03-14

Rugby à XIII Championnat Super XIII 17ème journée

FC Lézignan XIII RC Saint-Gaudens XIII au stade du moulin.
Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 00 70  lezignan13@orange.fr

Rugby à XIII Super XIII Championship Day 17

FC Lézignan XIII RC Saint-Gaudens XIII at the Stade du Moulin.

