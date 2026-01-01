RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII ST ESTÈVE XIII CATALAN Lézignan-Corbières
Lézignan-Corbières Aude
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Rugby à XIII Championnat Super XIII -13ème journée
FC Lézignan XIII Saint Estève XIII Catalan au stade du moulin.
Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 00 70 lezignan13@orange.fr
English :
Rugby à XIII Super XIII Championship Day 13
FC Lézignan XIII Saint Estève XIII Catalan at the Stade du Moulin.
