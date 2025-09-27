RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII / VILLEFRANCHE AVEYRON XIII Lézignan-Corbières

RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII / VILLEFRANCHE AVEYRON XIII

Lézignan-Corbières Aude

Début : 2025-09-27 16:00:00

2025-09-27

Super XIII -1ère journée

FC Lézignan XIII Villefranche Aveyron XIII au stade du moulin.

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 00 70 lezignan13@orange.fr

English :

Super XIII Day 1

FC Lézignan XIII Villefranche Aveyron XIII at the Stade du Moulin.

German :

Super XIII -1. Tag

FC Lézignan XIII Villefranche Aveyron XIII im Stade du moulin.

Italiano :

Super XIII Giorno 1

FC Lézignan XIII Villefranche Aveyron XIII allo Stade du Moulin.

Espanol :

Super XIII Día 1

FC Lézignan XIII Villefranche Aveyron XIII en el Stade du Moulin.

