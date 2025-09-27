RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII / VILLEFRANCHE AVEYRON XIII Lézignan-Corbières
RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII / VILLEFRANCHE AVEYRON XIII Lézignan-Corbières samedi 27 septembre 2025.
RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII / VILLEFRANCHE AVEYRON XIII
Lézignan-Corbières Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Super XIII -1ère journée
FC Lézignan XIII Villefranche Aveyron XIII au stade du moulin.
.
Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 00 70 lezignan13@orange.fr
English :
Super XIII Day 1
FC Lézignan XIII Villefranche Aveyron XIII at the Stade du Moulin.
German :
Super XIII -1. Tag
FC Lézignan XIII Villefranche Aveyron XIII im Stade du moulin.
Italiano :
Super XIII Giorno 1
FC Lézignan XIII Villefranche Aveyron XIII allo Stade du Moulin.
Espanol :
Super XIII Día 1
FC Lézignan XIII Villefranche Aveyron XIII en el Stade du Moulin.
L’événement RUGBY À XIII FC LÉZIGNAN XIII / VILLEFRANCHE AVEYRON XIII Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2025-09-10 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT