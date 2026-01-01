RUGBY À XIII LIMOUX XIII ALBI XIII Limoux

RUGBY À XIII LIMOUX XIII ALBI XIII

RUGBY À XIII LIMOUX XIII ALBI XIII Limoux dimanche 25 janvier 2026.

RUGBY À XIII LIMOUX XIII ALBI XIII

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-25

Rugby à XIII Championnat Super XIII 12ème journée

Limoux XIII Toulouse Olympique XIII au Stade de l’Aiguille à Limoux.
  .

Limoux 11300 Aude Occitanie   contact@limoux13.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rugby à XIII Super XIII Championship Day 12

Limoux XIII Toulouse Olympique XIII at the Stade de l’Aiguille in Limoux.

L’événement RUGBY À XIII LIMOUX XIII ALBI XIII Limoux a été mis à jour le 2026-01-13 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT