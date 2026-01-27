RUGBY À XIII LIMOUX XIII LE XIII BAROUDEUR DE PIA Limoux
Limoux Aude
Début : 2026-04-05 15:00:00
Rugby à XIII Championnat Super XIII 19ème journée
Match de rugby Limoux XIII XIII Baroudeur de Pia au Stade de l’Aiguille à Limoux.
Limoux 11300 Aude Occitanie +33 6 72 95 77 14 contact@limoux13.com
Rugby à XIII Super XIII Championship Day 19
Rugby match Limoux XIII XIII Baroudeur de Pia at Stade de l’Aiguille in Limoux.
