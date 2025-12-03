RUGBY À XV RC NARBONNAIS MARCQ EN BAROEUL Narbonne
RUGBY À XV RC NARBONNAIS MARCQ EN BAROEUL Narbonne samedi 21 février 2026.
RUGBY À XV RC NARBONNAIS MARCQ EN BAROEUL
Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
RUGBY à XV Match de Nationale 20ème Journée
RC Narbonnais contre Olympique Marcquois Rugby au Parc des Sports et de l’Amitié.
.
Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
RUGBY à XV National Match Day 20
RC Narbonnais vs Olympique Marcquois Rugby at the Parc des Sports et de l’Amitié.
L’événement RUGBY À XV RC NARBONNAIS MARCQ EN BAROEUL Narbonne a été mis à jour le 2025-12-03 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT