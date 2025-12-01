Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RUGBY À XV RC NARBONNAIS / RC MASSY ESSONNE Narbonne samedi 13 décembre 2025.

Début : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13

RUGBY à XV Match de Nationale 14ème Journée

RC Narbonnais contre RC Massy Essonne au Parc des Sports et de l’Amitié.
English :

RUGBY à XV National Match Day 14

RC Narbonnais versus RC Massy Essonne at the Parc des Sports et de l’Amitié.

German :

RUGBY à XV Spiel der Nationalmannschaft 14. Tag

RC Narbonnais gegen RC Massy Essonne im Parc des Sports et de l’Amitié.

Italiano :

RUGBY à XV Partita nazionale Giornata 14

RC Narbonnais contro RC Massy Essonne al Parc des Sports et de l’Amitié.

Espanol :

RUGBY à XV Partido Nacional Jornada 14

RC Narbonnais RC Massy Essonne en el Parc des Sports et de l’Amitié.

