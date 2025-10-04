RUGBY À XV RC NARBONNAIS / US BRESSANE PAYS DE L’AIN Narbonne

RUGBY À XV RC NARBONNAIS / US BRESSANE PAYS DE L’AIN Narbonne samedi 4 octobre 2025.

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

RUGBY à XV Match de Nationale 6ème Journée

RC Narbonnais contre US Bressane Pays de l’Ain au Parc des Sports et de l’Amitié.
  .

Narbonne 11100 Aude Occitanie  

English :

RUGBY à XV National Match Day 6

RC Narbonnais vs US Bressane Pays de l’Ain at Parc des Sports et de l’Amitié.

German :

RUGBY à XV Spiel der Nationalmannschaft 6. Tag

RC Narbonnais gegen US Bressane Pays de l’Ain im Parc des Sports et de l’Amitié.

Italiano :

RUGBY à XV Partita nazionale 6° giorno

RC Narbonnais contro US Bressane Pays de l’Ain al Parc des Sports et de l’Amitié.

Espanol :

RUGBY à XV Partido Nacional Día 6

RC Narbonnais v US Bressane Pays de l’Ain en el Parc des Sports et de l’Amitié.

