RUGBY À XV RC NARBONNAIS / US BRESSANE PAYS DE L’AIN Narbonne samedi 4 octobre 2025.
Narbonne Aude
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
RUGBY à XV Match de Nationale 6ème Journée
RC Narbonnais contre US Bressane Pays de l’Ain au Parc des Sports et de l’Amitié.
Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
RUGBY à XV National Match Day 6
RC Narbonnais vs US Bressane Pays de l’Ain at Parc des Sports et de l’Amitié.
German :
RUGBY à XV Spiel der Nationalmannschaft 6. Tag
RC Narbonnais gegen US Bressane Pays de l’Ain im Parc des Sports et de l’Amitié.
Italiano :
RUGBY à XV Partita nazionale 6° giorno
RC Narbonnais contro US Bressane Pays de l’Ain al Parc des Sports et de l’Amitié.
Espanol :
RUGBY à XV Partido Nacional Día 6
RC Narbonnais v US Bressane Pays de l’Ain en el Parc des Sports et de l’Amitié.
