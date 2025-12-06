RUGBY À XV RC NARBONNAIS XV / CS BOURGOIN JALLIEU XV Narbonne
Narbonne Aude
RUGBY à XV Match de Nationale 13ème Journée RC Narbonnais contre CS Bourgoin Jallieu au Parc des Sports et de l’Amitié.
Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
RUGBY à XV National Match Day 13: RC Narbonnais vs CS Bourgoin Jallieu at the Parc des Sports et de l’Amitié.
German :
RUGBY à XV Spiel der Nationale 13. Spieltag: RC Narbonnais gegen CS Bourgoin Jallieu im Parc des Sports et de l’Amitié.
Italiano :
RUGBY a XV Partita nazionale Giornata 13: RC Narbonnais contro CS Bourgoin Jallieu al Parc des Sports et de l’Amitié.
Espanol :
RUGBY à XV Partido nacional Jornada 13: RC Narbonnais CS Bourgoin Jallieu en el Parc des Sports et de l’Amitié.
