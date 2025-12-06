RUGBY À XV RC NARBONNAIS XV / CS BOURGOIN JALLIEU XV Narbonne

RUGBY À XV RC NARBONNAIS XV / CS BOURGOIN JALLIEU XV Narbonne samedi 6 décembre 2025.

Narbonne Aude

RUGBY à XV Match de Nationale 13ème Journée RC Narbonnais contre CS Bourgoin Jallieu au Parc des Sports et de l’Amitié.
Narbonne 11100 Aude Occitanie  

English :

RUGBY à XV National Match Day 13: RC Narbonnais vs CS Bourgoin Jallieu at the Parc des Sports et de l’Amitié.

German :

RUGBY à XV Spiel der Nationale 13. Spieltag: RC Narbonnais gegen CS Bourgoin Jallieu im Parc des Sports et de l’Amitié.

Italiano :

RUGBY a XV Partita nazionale Giornata 13: RC Narbonnais contro CS Bourgoin Jallieu al Parc des Sports et de l’Amitié.

Espanol :

RUGBY à XV Partido nacional Jornada 13: RC Narbonnais CS Bourgoin Jallieu en el Parc des Sports et de l’Amitié.

