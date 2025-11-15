RUGBY À XV RC NARBONNAIS XV / NISSA RUGBY XV Narbonne
Narbonne Aude
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
RUGBY à XV Match de Nationale 11ème journée RC Narbonnais contre Nissa Rugby au Parc des Sports et de l’Amitié.
Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
RUGBY à XV Match Nationale 11th day RC Narbonnais vs Nissa Rugby at Parc des Sports et de l’Amitié.
German :
RUGBY à XV Spiel der Nationale 11. Spieltag RC Narbonnais gegen Nissa Rugby im Parc des Sports et de l’Amitié.
Italiano :
XV RUGBY Partita nazionale 11° turno RC Narbonnais contro Nissa Rugby al Parc des Sports et de l’Amitié.
Espanol :
XV RUGBY Partido nacional 11ª jornada RC Narbonnais Nissa Rugby en el Parc des Sports et de l’Amitié.
