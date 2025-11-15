Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RUGBY À XV RC NARBONNAIS XV / NISSA RUGBY XV Narbonne

RUGBY À XV RC NARBONNAIS XV / NISSA RUGBY XV

RUGBY À XV RC NARBONNAIS XV / NISSA RUGBY XV Narbonne samedi 15 novembre 2025.

RUGBY À XV RC NARBONNAIS XV / NISSA RUGBY XV

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

RUGBY à XV Match de Nationale 11ème journée RC Narbonnais contre Nissa Rugby au Parc des Sports et de l’Amitié.
  .

Narbonne 11100 Aude Occitanie  

English :

RUGBY à XV Match Nationale 11th day RC Narbonnais vs Nissa Rugby at Parc des Sports et de l’Amitié.

German :

RUGBY à XV Spiel der Nationale 11. Spieltag RC Narbonnais gegen Nissa Rugby im Parc des Sports et de l’Amitié.

Italiano :

XV RUGBY Partita nazionale 11° turno RC Narbonnais contro Nissa Rugby al Parc des Sports et de l’Amitié.

Espanol :

XV RUGBY Partido nacional 11ª jornada RC Narbonnais Nissa Rugby en el Parc des Sports et de l’Amitié.

L’événement RUGBY À XV RC NARBONNAIS XV / NISSA RUGBY XV Narbonne a été mis à jour le 2025-09-10 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT