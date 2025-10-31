RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / BIARRITZ OLYMPIQUE Carcassonne

Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude

Début : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

Rugby à XV Match de Pro D2 9ème Journée.

US Carcassonne XV contre Colomiers Rugby au Stade Albert Domec le vendredi 19 septembre à 19h30.

Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com

English :

Rugby à XV Pro D2 match Day 9.

US Carcassonne XV versus Colomiers Rugby at Stade Albert Domec on Friday September 19th at 7.30pm.

German :

Rugby XV Spiel der Pro D2 9. Spieltag.

US Carcassonne XV gegen Colomiers Rugby im Stade Albert Domec am Freitag, den 19. September um 19:30 Uhr.

Italiano :

Rugby à XV Partita di Pro D2 9a giornata.

US Carcassonne XV contro Colomiers Rugby allo Stade Albert Domec venerdì 19 settembre alle 19.30.

Espanol :

Rugby à XV Partido Pro D2 Día 9.

US Carcassonne XV contra Colomiers Rugby en el Stade Albert Domec el viernes 19 de septiembre a las 19h30.

