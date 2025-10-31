RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / BIARRITZ OLYMPIQUE Carcassonne
RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / BIARRITZ OLYMPIQUE
Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Rugby à XV Match de Pro D2 9ème Journée.
US Carcassonne XV contre Colomiers Rugby au Stade Albert Domec le vendredi 19 septembre à 19h30.
Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com
English :
Rugby à XV Pro D2 match Day 9.
US Carcassonne XV versus Colomiers Rugby at Stade Albert Domec on Friday September 19th at 7.30pm.
German :
Rugby XV Spiel der Pro D2 9. Spieltag.
US Carcassonne XV gegen Colomiers Rugby im Stade Albert Domec am Freitag, den 19. September um 19:30 Uhr.
Italiano :
Rugby à XV Partita di Pro D2 9a giornata.
US Carcassonne XV contro Colomiers Rugby allo Stade Albert Domec venerdì 19 settembre alle 19.30.
Espanol :
Rugby à XV Partido Pro D2 Día 9.
US Carcassonne XV contra Colomiers Rugby en el Stade Albert Domec el viernes 19 de septiembre a las 19h30.
