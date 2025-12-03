RUGBY À XV US CARCASSONNE XV PROVENCE RUGBY Carcassonne
Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude
Début : 2026-01-30 19:30:00
Rugby à XV Match de Pro D2 19ème Journée.
US Carcassonne XV contre Provence Rugby au Stade Albert Domec le vendredi 30 Janvier à 19h30.
Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com
English :
Rugby à XV Pro D2 Match Day 19.
US Carcassonne XV vs Provence Rugby at Stade Albert Domec on Friday January 30 at 7.30pm.
