RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / RUGBY CLUB VANNES Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / RUGBY CLUB VANNES
Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude
Rugby à XV Match de Pro D2 13ème Journée.
US Carcassonne XV contre Rugby Club Vannes au Stade Albert Domec le vendredi 05 Décembre à 19h30.
Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com
English :
Rugby à XV Pro D2 Match Day 13.
US Carcassonne XV versus Rugby Club Vannes at Stade Albert Domec on Friday December 05 at 7:30pm.
German :
Rugby XV Spiel der Pro D2 13. Tag.
US Carcassonne XV gegen Rugby Club Vannes im Stade Albert Domec am Freitag, den 05. Dezember um 19:30 Uhr.
Italiano :
Rugby à XV Partita di Pro D2 Giornata 13.
US Carcassonne XV contro Rugby Club Vannes allo Stade Albert Domec venerdì 05 dicembre alle 19.30.
Espanol :
Rugby à XV Partido Pro D2 Jornada 13.
US Carcassonne XV contra Rugby Club Vannes en el Stade Albert Domec el viernes 05 de diciembre a las 19h30.
