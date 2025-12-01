RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / SOYAUX ANGOULÈME XV Carcassonne

Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude

Début : 2025-12-19 19:30:00

2025-12-19

Rugby à XV Match de Pro D2 15ème Journée.

US Carcassonne XV contre Rugby Club Vannes au Stade Albert Domec le vendredi 05 Décembre à 19h30.

Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com

English :

Rugby à XV Pro D2 Match Day 15.

US Carcassonne XV versus Rugby Club Vannes at Stade Albert Domec on Friday December 05 at 7:30pm.

German :

Rugby XV Spiel der Pro D2 15. Tag.

US Carcassonne XV gegen Rugby Club Vannes im Stade Albert Domec am Freitag, den 05. Dezember um 19:30 Uhr.

Italiano :

Rugby à XV Partita di Pro D2 Giornata 15.

US Carcassonne XV contro Rugby Club Vannes allo Stade Albert Domec venerdì 05 dicembre alle 19.30.

Espanol :

Rugby à XV Partido Pro D2 Jornada 15.

US Carcassonne XV contra Rugby Club Vannes en el Stade Albert Domec el viernes 05 de diciembre a las 19h30.

