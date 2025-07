RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / SU AGEN Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / SU AGEN Carcassonne vendredi 19 septembre 2025.

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / SU AGEN

Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Rugby à XV Match de Pro D2 4ème Journée.

US Carcassonne XV contre SU Agen au Stade Albert Domec le vendredi 19 septembre à 19h30.

.

Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com

English :

Rugby à XV Pro D2 match Day 4.

US Carcassonne XV vs SU Agen at Stade Albert Domec on Friday September 19th at 7:30pm.

German :

Rugby XV Spiel der Pro D2 4. Tag.

US Carcassonne XV gegen SU Agen im Stade Albert Domec am Freitag, den 19. September um 19:30 Uhr.

Italiano :

Rugby à XV Partita Pro D2 Giornata 4.

US Carcassonne XV contro SU Agen allo Stade Albert Domec venerdì 19 settembre alle 19.30.

Espanol :

Rugby à XV Partido Pro D2 Cuarta jornada.

US Carcassonne XV contra SU Agen en el Stade Albert Domec el viernes 19 de septiembre a las 19h30.

L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / SU AGEN Carcassonne a été mis à jour le 2025-07-21 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT