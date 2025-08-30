RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US DAX Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US DAX

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US DAX Carcassonne vendredi 16 janvier 2026.

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US DAX

Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

Rugby à XV Match de Pro D2 17ème Journée.

US Carcassonne XV contre US Dax au Stade Albert Domec le vendredi 16 Janvier à 19h30.
  .

Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52  contact@uscrugby.com

English :

Rugby à XV Pro D2 Match Day 17.

US Carcassonne XV versus US Dax at Stade Albert Domec on Friday January 16 at 7:30pm.

German :

Rugby à XV Spiel der Pro D2 17. Tag.

US Carcassonne XV gegen US Dax im Stade Albert Domec am Freitag, den 16. Januar um 19:30 Uhr.

Italiano :

Rugby à XV Partita di Pro D2 Giornata 17.

US Carcassonne XV contro US Dax allo Stade Albert Domec venerdì 16 gennaio alle 19.30.

Espanol :

Rugby à XV Partido Pro D2 17ª jornada.

US Carcassonne XV contra US Dax en el Stade Albert Domec el viernes 16 de enero a las 19h30.

L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US DAX Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-30 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme