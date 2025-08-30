RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US DAX Carcassonne
RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US DAX
Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Rugby à XV Match de Pro D2 17ème Journée.
US Carcassonne XV contre US Dax au Stade Albert Domec le vendredi 16 Janvier à 19h30.
Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com
English :
Rugby à XV Pro D2 Match Day 17.
US Carcassonne XV versus US Dax at Stade Albert Domec on Friday January 16 at 7:30pm.
German :
Rugby à XV Spiel der Pro D2 17. Tag.
US Carcassonne XV gegen US Dax im Stade Albert Domec am Freitag, den 16. Januar um 19:30 Uhr.
Italiano :
Rugby à XV Partita di Pro D2 Giornata 17.
US Carcassonne XV contro US Dax allo Stade Albert Domec venerdì 16 gennaio alle 19.30.
Espanol :
Rugby à XV Partido Pro D2 17ª jornada.
US Carcassonne XV contra US Dax en el Stade Albert Domec el viernes 16 de enero a las 19h30.
L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US DAX Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-30 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme