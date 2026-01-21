RUGBY À XV US CARCASSONNE XV USON NEVERS RUGBY Carcassonne
Avenue du Général Sarrail Carcassonne Aude
Début : 2026-02-20 19:30:00
2026-02-20
Rugby à XV Match de Pro D2 21ème Journée.
US Carcassonne XV contre USON Nevers Rugby au Stade Albert Domec le vendredi 20 février à 19h30.
Avenue du Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52
English :
Rugby ? Pro D2 match ? matchday 21.
US Carcassonne XV versus USON Nevers Rugby at Stade Albert Domec on Friday February 20 at 7:30pm.
