RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / VALENCE ROMANS DROME RUGBY Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / VALENCE ROMANS DROME RUGBY
Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude
Début : 2025-11-14 19:30:00
2025-11-14
Rugby à XV Match de Pro D2 11ème Journée.
US Carcassonne XV contre Valence Romans Drome Rugby au Stade Albert Domec le vendredi 14 Novembre à 19h30.
Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com
English :
Rugby à XV Pro D2 Match Day 11.
US Carcassonne XV versus Valence Romans Drome Rugby at Stade Albert Domec on Friday November 14th at 7:30pm.
German :
Rugby XV Spiel der Pro D2 11. Tag.
US Carcassonne XV gegen Valence Romans Drome Rugby im Stade Albert Domec am Freitag, den 14. November um 19:30 Uhr.
Italiano :
Rugby à XV Partita di Pro D2 Giornata 11.
US Carcassonne XV contro Valence Romans Drome Rugby allo Stade Albert Domec venerdì 14 novembre alle 19.30.
Espanol :
Rugby à XV Partido Pro D2 11ª jornada.
US Carcassonne XV contra Valence Romans Drome Rugby en el Stade Albert Domec el viernes 14 de noviembre a las 19h30.
