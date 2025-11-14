RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / VALENCE ROMANS DROME RUGBY Carcassonne

Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude

Début : 2025-11-14 19:30:00

Rugby à XV Match de Pro D2 11ème Journée.

US Carcassonne XV contre Valence Romans Drome Rugby au Stade Albert Domec le vendredi 14 Novembre à 19h30.

Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com

English :

Rugby à XV Pro D2 Match Day 11.

US Carcassonne XV versus Valence Romans Drome Rugby at Stade Albert Domec on Friday November 14th at 7:30pm.

German :

Rugby XV Spiel der Pro D2 11. Tag.

US Carcassonne XV gegen Valence Romans Drome Rugby im Stade Albert Domec am Freitag, den 14. November um 19:30 Uhr.

Italiano :

Rugby à XV Partita di Pro D2 Giornata 11.

US Carcassonne XV contro Valence Romans Drome Rugby allo Stade Albert Domec venerdì 14 novembre alle 19.30.

Espanol :

Rugby à XV Partido Pro D2 11ª jornada.

US Carcassonne XV contra Valence Romans Drome Rugby en el Stade Albert Domec el viernes 14 de noviembre a las 19h30.

L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / VALENCE ROMANS DROME RUGBY Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-30 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme