Rugby au coeur Sévignacq
Rugby au coeur Sévignacq samedi 30 mai 2026.
Sévignacq
Rugby au coeur
Stade de rugby Sévignacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
9h et 9h45 rando VTT 25 km et 35 km.
10h marche 6 km et 10 km.
10h15 run & bike 10 km
10h30 course à pied 10 km
11h15 course enfants sur le stade.
Apéritif et repas en musique avec le groupe Lous Combaties de Soubestre. .
Stade de rugby Sévignacq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 58 42 03
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English : Rugby au coeur
L’événement Rugby au coeur Sévignacq a été mis à jour le 2026-05-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran