Sévignacq

Rugby au coeur

Stade de rugby Sévignacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

9h et 9h45 rando VTT 25 km et 35 km.

10h marche 6 km et 10 km.

10h15 run & bike 10 km

10h30 course à pied 10 km

11h15 course enfants sur le stade.

Apéritif et repas en musique avec le groupe Lous Combaties de Soubestre. .

Stade de rugby Sévignacq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 58 42 03

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English : Rugby au coeur

L’événement Rugby au coeur Sévignacq a été mis à jour le 2026-05-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran