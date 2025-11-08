Rugby Autumn Nations Series France / Afrique du Sud Stade de France Saint-Denis

Rugby Autumn Nations Series France / Afrique du Sud Stade de France Saint-Denis samedi 8 novembre 2025.

Rugby Autumn Nations Series France / Afrique du Sud

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2025-11-08 21:10:00

2025-11-08

Pour leur premier match de la Tournée d’Automne, les Bleus défient les Springboks, au Stade de France, le samedi 8 novembre.

>>> Prochainement en vente.

English : Rugby Autumn Nations Series France / South Africa

For their first match of the Autumn Tour, Les Bleus will take on the Springboks at the Stade de France on Saturday, November 8.

>>> On sale soon.

German :

Im ersten Spiel der Herbsttournee fordern Les Bleus am Samstag, dem 8. November, die Springboks im Stade de France heraus.

>>> Demnächst im Handel erhältlich.

Italiano :

Per la prima partita del tour autunnale, Les Bleus affrontano gli Springboks allo Stade de France sabato 8 novembre.

>>> In vendita a breve.

Espanol : Rugby Serie de Naciones de Otoño Francia / Sudáfrica

En su primer partido del Autumn Tour, Les Bleus se enfrentarán a los Springboks en el Stade de France el sábado 8 de noviembre.

>>> Próximamente a la venta.

