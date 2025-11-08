Rugby Autumn Nations Series France / Afrique du Sud Stade de France Saint-Denis
Rugby Autumn Nations Series France / Afrique du Sud Stade de France Saint-Denis samedi 8 novembre 2025.
Rugby Autumn Nations Series France / Afrique du Sud
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Début : 2025-11-08 21:10:00
2025-11-08
Pour leur premier match de la Tournée d’Automne, les Bleus défient les Springboks, au Stade de France, le samedi 8 novembre.
>>> Prochainement en vente.
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
English : Rugby Autumn Nations Series France / South Africa
For their first match of the Autumn Tour, Les Bleus will take on the Springboks at the Stade de France on Saturday, November 8.
>>> On sale soon.
German :
Im ersten Spiel der Herbsttournee fordern Les Bleus am Samstag, dem 8. November, die Springboks im Stade de France heraus.
>>> Demnächst im Handel erhältlich.
Italiano :
Per la prima partita del tour autunnale, Les Bleus affrontano gli Springboks allo Stade de France sabato 8 novembre.
>>> In vendita a breve.
Espanol : Rugby Serie de Naciones de Otoño Francia / Sudáfrica
En su primer partido del Autumn Tour, Les Bleus se enfrentarán a los Springboks en el Stade de France el sábado 8 de noviembre.
>>> Próximamente a la venta.
