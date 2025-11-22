Rugby Autumn Nations Series France / Australie Stade de France Saint-Denis
Rugby Autumn Nations Series France / Australie Stade de France Saint-Denis samedi 22 novembre 2025.
Rugby Autumn Nations Series France / Australie
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Début : 2025-11-22 21:10:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Pour clôturer cette Tournée d’Automne 2025, les joueurs de Fabien Galthié affronteront l’Australie !
>>> Prochainement en vente.
.
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
English : Rugby Autumn Nations Series France / Australia
To close this 2025 Autumn Tour, Fabien Galthié’s players will face Australia!
>>> On sale soon.
German :
Zum Abschluss der Herbsttournee 2025 werden die Spieler von Fabien Galthié gegen Australien antreten!
>>> Demnächst im Handel erhältlich.
Italiano :
Per concludere il Tour Autunno 2025, i giocatori di Fabien Galthié affronteranno l’Australia!
>>> In vendita a breve.
Espanol : Rugby Serie de Naciones de Otoño Francia / Australia
Para cerrar esta Gira de Otoño 2025, ¡los jugadores de Fabien Galthié se enfrentarán a Australia!
>>> Próximamente a la venta.
L’événement Rugby Autumn Nations Series France / Australie Saint-Denis a été mis à jour le 2025-08-13 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes