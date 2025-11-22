Rugby Autumn Nations Series France / Australie Stade de France Saint-Denis

Rugby Autumn Nations Series France / Australie Stade de France Saint-Denis samedi 22 novembre 2025.

Rugby Autumn Nations Series France / Australie

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2025-11-22 21:10:00

2025-11-22

Pour clôturer cette Tournée d’Automne 2025, les joueurs de Fabien Galthié affronteront l’Australie !

>>> Prochainement en vente.

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

English : Rugby Autumn Nations Series France / Australia

To close this 2025 Autumn Tour, Fabien Galthié’s players will face Australia!

>>> On sale soon.

German :

Zum Abschluss der Herbsttournee 2025 werden die Spieler von Fabien Galthié gegen Australien antreten!

>>> Demnächst im Handel erhältlich.

Italiano :

Per concludere il Tour Autunno 2025, i giocatori di Fabien Galthié affronteranno l’Australia!

>>> In vendita a breve.

Espanol : Rugby Serie de Naciones de Otoño Francia / Australia

Para cerrar esta Gira de Otoño 2025, ¡los jugadores de Fabien Galthié se enfrentarán a Australia!

>>> Próximamente a la venta.

