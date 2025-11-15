Rugby: Aviron Bayonnais rugby pro Stade Français Stade Jean Dauger Bayonne
Rugby: Aviron Bayonnais rugby pro Stade Français Stade Jean Dauger Bayonne samedi 27 décembre 2025.
Rugby: Aviron Bayonnais rugby pro Stade Français
Stade Jean Dauger 8 avenue Fernand Forgues Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
L’aviron Bayonnais reçoit le stade Français. .
Stade Jean Dauger 8 avenue Fernand Forgues Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 33 15
English : Rugby: Aviron Bayonnais rugby pro Stade Français
German : Rugby: Aviron Bayonnais rugby pro Stade Français
Italiano :
Espanol : Rugby: Aviron Bayonnais rugby pro Stade Français
L’événement Rugby: Aviron Bayonnais rugby pro Stade Français Bayonne a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Bayonne