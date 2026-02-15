Rugby, Belote et Saint-Patrick à Tauriac Tauriac

Rugby, Belote et Saint-Patrick à Tauriac

Salle des fêtes Tauriac Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le samedi 14 mars, on transforme la salle des fêtes en véritable pub irlandais !

Venez profiter de l’ambiance dès le début d’après-midi.

Au menu de cette journée festive Un concours de Belote (10€/équipe) à 13h30 (pensez à vous inscrire pour qu’on prépare les lots !) et des jeux de société.

Deux matchs 15h Irlande/Écosse l’après-midi à la buvette extérieure, puis le choc France/Angleterre à 21h10 sur écran géant.

À la buvette Chouffe, Get Perrier et snacking toute la journée !

Repas du soir Notre fameux Guinness Casserole, fromage, dessert à 12€ et un menu enfant à 8€.

Date limite pour les repas 7 mars.

Réserver ne vous engage à rien, mais ça aide énormément nos bénévoles pour l’intendance. Sans réservation, le repas sera possible uniquement sous réserve de disponibilité. On vous attend nombreux ! .

Salle des fêtes Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 81 93 96 cdf.tauriac@gmail.com

Afficher la carte du lieu

