Rugby Chambéry Bourg en Bresse Chambéry Savoie Stadium Chambéry
Chambéry Savoie Stadium 155 Mail, Mail André Gilbertas Chambéry Savoie
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : Vendredi 2025-08-22 19:30:00
2025-08-22
Pour la première journée de championnat de la saison, Chambéry affronte Bourg en Bresse au Chambéry Savoie Stadium.
Chambéry Savoie Stadium 155 Mail, Mail André Gilbertas Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 85 78 80 secretariat@soc-rugby.com
English :
Chambéry takes on Bourg en Bresse at the Chambéry Savoie Stadium for the first league match of the season.
German :
Am ersten Ligaspieltag der Saison trifft Chambéry im Chambéry Savoie Stadium auf Bourg en Bresse.
Italiano :
Per la prima partita di campionato della stagione, lo Chambéry affronta il Bourg en Bresse allo stadio Chambéry Savoie.
Espanol :
En el primer partido de liga de la temporada, el Chambéry se enfrenta al Bourg en Bresse en el estadio Chambéry Savoie.
