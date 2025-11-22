Rugby Chambéry Rouen Esplanade André Gilbertas Chambéry
Rugby Chambéry Rouen Esplanade André Gilbertas Chambéry samedi 22 novembre 2025.
Rugby Chambéry Rouen
Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry Savoie
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Le SOC Rugby reçoit Rouen au Chambéry Savoie Stadium
Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 85 78 80 secretariat@soc-rugby.com
English :
SOC Rugby hosts Rouen at Chambéry Savoie Stadium
German :
SOC Rugby empfängt Rouen im Chambéry Savoie Stadium
Italiano :
Il SOC Rugby ospita il Rouen allo stadio Chambéry Savoie
Espanol :
El SOC Rugby recibe al Rouen en el estadio de Chambéry Savoie
L’événement Rugby Chambéry Rouen Chambéry a été mis à jour le 2025-11-07 par Grand Chambéry Alpes Tourisme