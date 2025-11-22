Rugby Chambéry Rouen Esplanade André Gilbertas Chambéry

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Le SOC Rugby reçoit Rouen au Chambéry Savoie Stadium
Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 85 78 80  secretariat@soc-rugby.com

English :

SOC Rugby hosts Rouen at Chambéry Savoie Stadium

German :

SOC Rugby empfängt Rouen im Chambéry Savoie Stadium

Italiano :

Il SOC Rugby ospita il Rouen allo stadio Chambéry Savoie

Espanol :

El SOC Rugby recibe al Rouen en el estadio de Chambéry Savoie

