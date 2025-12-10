Rugby Champions Cup Section Vs Vodacom Bulls Stade du Hameau Pau

Rugby Champions Cup Section Vs Vodacom Bulls

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

La Section défie Pretoria sous les projecteurs du Hameau !

Le 16 janvier 2026 à 21h, la Champions Cup fait escale à Pau pour un rendez-vous de haut vol. Les Verts et Blancs accueillent les Vodacom Bulls, l’un des poids lourds du rugby sud-africain. Face à la puissance du pack de Pretoria et à leur jeu explosif, les Palois comptent sur leur solidarité, leur vaillance et sur un public en fusion pour renverser la montagne. Un duel intense, un parfum d’ailleurs, et une ambiance de grande soirée européenne. Soyez là, faites corps avec la Section ! .

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 64 64

English : Rugby Champions Cup Section Vs Vodacom Bulls

