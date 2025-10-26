Rugby Club Treignac Jour de Match Treignac
Stade André Barrière Treignac Corrèze
Match du Championnat de Nouvelle Aquitaine, Promotion Régionale 3 le Rugby Club Treignac reçoit l’US Merlinoise, rendez-vous à 15h au stade André Barrière . La mairie de Soudaine Lavinadière sera partenaire du match. .
Stade André Barrière Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 12 90 52
