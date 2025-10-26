Rugby: derby solidaire Stade Jean Dauger Bayonne

Rugby: derby solidaire Stade Jean Dauger Bayonne dimanche 26 octobre 2025.

Rugby: derby solidaire

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Le stade Jean-Dauger se prépare à accueillir un rendez-vous inédit un match solidaire où les Espoirs de l’AB Asso évolueront dans des conditions du haut niveau contre les Espoirs du Biarritz Olympique.

Cet événement mettra en lumière la relève du rugby professionnel, puisque les jeunes joueurs évolueront dans les conditions du haut niveau vestiaires pros, ambiance de match d’exception avec une organisation calquée sur celle de l’équipe première.

Le public retrouvera, en amont de la rencontre, de nombreuses animations conviviales, notamment des initiations de sport adapté organisées avec des associations locales, ainsi que des espaces de restauration et de partage pour prolonger le moment en famille et entre amis. .

