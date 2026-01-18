Rugby équipe de France Tournoi des 6 Nations Saint-Laurent-Médoc

Rugby équipe de France Tournoi des 6 Nations

Braserie Naùera Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-07 2026-03-14

Tournoi des 6 Nations de l’équipe de France de rugby à XV

Les matchs seront retransmis à la Brasserie Naùera !

Parce que c’est toujours mieux de les regarder en groupe, dans une super ambiance, venez vibrer ensemble autour du ballon ovale !

Au programme

5 février France vs Irlande

15 février Pays de Galle vs France

22 Février France vs Italie

7 mars Ecosse vs France

14 mars France vs Angleterre

Restauration sur place. .

Braserie Naùera Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 10 13 k.meylan@nauera.com

English :

