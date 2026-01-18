Rugby équipe de France Tournoi des 6 Nations Saint-Laurent-Médoc
Braserie Naùera Saint-Laurent-Médoc Gironde
Début : 2026-02-05
fin : 2026-03-07
2026-02-05 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-07 2026-03-14
Tournoi des 6 Nations de l’équipe de France de rugby à XV
Les matchs seront retransmis à la Brasserie Naùera !
Parce que c’est toujours mieux de les regarder en groupe, dans une super ambiance, venez vibrer ensemble autour du ballon ovale !
Au programme
5 février France vs Irlande
15 février Pays de Galle vs France
22 Février France vs Italie
7 mars Ecosse vs France
14 mars France vs Angleterre
Restauration sur place. .
Braserie Naùera Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 10 13 k.meylan@nauera.com
