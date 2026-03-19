Rugby Fauteuil Complexe Sportif Henri Michel Aix-en-Provence

Rugby Fauteuil

Samedi 4 avril 2026 de 14h à 17h. Complexe Sportif Henri Michel 115 Rue Marguerite Broquedis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Engagée dans l’inclusion des personnes en situation de handicap, l’association Aix’tra Sports organise une initiation de rugby fauteuil (rugby par équipe en fauteuil roulant) –

L’objectif de cet évènement est de faire découvrir cette nouvelle activité handisport proposée dans le pays d’Aix aux personnes déficientes motrices en fauteuil roulant, mais aussi aux valides qui pourront participer à cette initiation grâce à des fauteuils roulants mis à disposition pour l’occasion, par la ville

d’Aix en Provence.

Le rugby fauteuil est un sport collectif adapté aux personnes en situation de handicap moteur. Il se joue en fauteuil roulant avec un ballon, en combinant stratégie, contact et esprit d’équipe.

C’est une discipline intense qui met en avant la tactique, la combativité et l’accessibilité du sport pour tous. .

Complexe Sportif Henri Michel 115 Rue Marguerite Broquedis Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 59 49 90 contact@aixtrasports.com

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English :

Committed to the inclusion of people with disabilities, the Aix?tra Sports association is organizing an introduction to wheelchair rugby (rugby played by teams in wheelchairs)

L’événement Rugby Fauteuil Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence