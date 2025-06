Rugby Finale du Top 14 – Stade de France Saint-Denis 28 juin 2025 07:00

Seine-Saint-Denis

Rugby Finale du Top 14 Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Qui remportera le Bouclier de Brennus en 2024 ?

>>> Prochainement en vente.

Stade de France Avenue Jules Rimet

Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

English : Rugby Finale du Top 14

Who will win the Brennus Shield this year?

German :

Wer wird 2024 den Brennus-Schild gewinnen?

>>> Demnächst im Handel erhältlich.

Italiano :

Chi vincerà il Brennus Shield nel 2024?

>>> In vendita a breve.

Espanol : Rugby Finale du Top 14

¿Quién ganará el Escudo de Brennus este año?

