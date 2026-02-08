Rugby Jour de match à domicile Stade Daniel Louis Coulanges-sur-Yonne
Rugby Jour de match à domicile Stade Daniel Louis Coulanges-sur-Yonne dimanche 1 mars 2026.
Rugby Jour de match à domicile
Stade Daniel Louis Route de Clamecy Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Rugby Jour de match à domicile dimanche 1er mars 2026 à 15h au stade de Coulanges sur Yonne RCCY VS RC MONTBARD Buvette sur place .
Stade Daniel Louis Route de Clamecy Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rugby Jour de match à domicile
L’événement Rugby Jour de match à domicile Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Clamecy Haut Nivernais