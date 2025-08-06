RUGBY PRO D2 ASBH/FC GRENOBLE RUGBY Béziers
RUGBY PRO D2 ASBH/FC GRENOBLE RUGBY Béziers vendredi 13 février 2026.
RUGBY PRO D2 ASBH/FC GRENOBLE RUGBY
Avenue des Olympiades Béziers Hérault
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
20ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit FC Grenoble Rugby.
Payant Billetterie en ligne .
Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
day 20 of the Pro D2 championship, ASBH hosts FC Grenoble Rugby.
German :
20. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt den FC Grenoble Rugby.
Italiano :
20a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita l’FC Grenoble Rugby.
Espanol :
jornada 20 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al FC Grenoble Rugby.
