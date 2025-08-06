RUGBY PRO D2 ASBH/OYONNAX RUGBY

Avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

22ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit Oyonnax Rugby.

22ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit Oyonnax Rugby.

Payant Billetterie en ligne .

Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

day 22 of the Pro D2 championship, ASBH hosts Oyonnax Rugby.

German :

22. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt Oyonnax Rugby.

Italiano :

22a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita l’Oyonnax Rugby.

Espanol :

jornada 22 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al Oyonnax Rugby.

L’événement RUGBY PRO D2 ASBH/OYONNAX RUGBY Béziers a été mis à jour le 2025-11-01 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE