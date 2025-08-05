RUGBY PRO D2 ASBH/PROVENCE RUGBY Béziers
RUGBY PRO D2 ASBH/PROVENCE RUGBY Béziers vendredi 17 avril 2026.
RUGBY PRO D2 ASBH/PROVENCE RUGBY
Avenue des Olympiades Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
27ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit Provence Rugby.
Payant Billetterie en ligne .
Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
day 27 of the Pro D2 championship, ASBH hosts Provence Rugby.
German :
27. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt Provence Rugby.
Italiano :
27a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita il Provence Rugby.
Espanol :
jornada 27 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al Provence Rugby.
