RUGBY PRO D2 ASBH/PROVENCE RUGBY Béziers

Avenue des Olympiades Béziers Hérault

Début : 2026-04-17
2026-04-17

27ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit Provence Rugby.
Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie  

English :

day 27 of the Pro D2 championship, ASBH hosts Provence Rugby.

German :

27. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt Provence Rugby.

Italiano :

27a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita il Provence Rugby.

Espanol :

jornada 27 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al Provence Rugby.

