RUGBY PRO D2 ASBH/RC VANNES Béziers
RUGBY PRO D2 ASBH/RC VANNES Béziers vendredi 19 décembre 2025.
RUGBY PRO D2 ASBH/RC VANNES
Avenue des Olympiades Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
15ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit RC Vannes.
15ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit RC Vannes.
Payant Billetterie en ligne .
Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
day 15 of the Pro D2 championship, ASBH hosts RC Vannes.
German :
15. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt RC Vannes.
Italiano :
15a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita il RC Vannes.
Espanol :
jornada 15 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al RC Vannes.
L’événement RUGBY PRO D2 ASBH/RC VANNES Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE