RUGBY PRO D2 ASBH/SOYAUX ANGOULÊME XV Béziers

RUGBY PRO D2 ASBH/SOYAUX ANGOULÊME XV
Avenue des Olympiades Béziers Hérault
Tarif :
13ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit Soyaux Angoulême XV.
Payant Billetterie en ligne .
Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
day 13 of the Pro D2 championship, ASBH hosts Soyaux Angoulême XV.
German :
13. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt Soyaux Angoulême XV.
Italiano :
13a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita il Soyaux Angoulême XV.
Espanol :
jornada 13 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al Soyaux Angoulême XV.
