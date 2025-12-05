Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RUGBY PRO D2 ASBH/SOYAUX ANGOULÊME XV Béziers

RUGBY PRO D2 ASBH/SOYAUX ANGOULÊME XV Béziers vendredi 5 décembre 2025.

Avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : – –

2025-12-05
2025-12-05

13ème journée du championnat de Pro D2, l'ASBH reçoit Soyaux Angoulême XV.
Payant Billetterie en ligne   .

Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie  

English :

day 13 of the Pro D2 championship, ASBH hosts Soyaux Angoulême XV.

German :

13. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt Soyaux Angoulême XV.

Italiano :

13a giornata del campionato Pro D2, l'ASBH ospita il Soyaux Angoulême XV.

Espanol :

jornada 13 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al Soyaux Angoulême XV.

L'événement RUGBY PRO D2 ASBH/SOYAUX ANGOULÊME XV Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE