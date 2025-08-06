Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RUGBY PRO D2 ASBH/STADE AURILLACOIS Béziers

RUGBY PRO D2 ASBH/STADE AURILLACOIS

RUGBY PRO D2 ASBH/STADE AURILLACOIS Béziers vendredi 16 janvier 2026.

RUGBY PRO D2 ASBH/STADE AURILLACOIS

Avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

17ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit le Stade Aurillacois.
17ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit le Stade Aurillacois.
Payant Billetterie en ligne   .

Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie  

English :

day 17 of the Pro D2 championship, ASBH hosts Stade Aurillacois.

German :

17. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt Stade Aurillacois.

Italiano :

17a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita lo Stade Aurillacois.

Espanol :

jornada 17 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al Stade Aurillacois.

L’événement RUGBY PRO D2 ASBH/STADE AURILLACOIS Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE