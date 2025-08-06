RUGBY PRO D2 ASBH/STADE AURILLACOIS Béziers
RUGBY PRO D2 ASBH/STADE AURILLACOIS Béziers vendredi 16 janvier 2026.
RUGBY PRO D2 ASBH/STADE AURILLACOIS
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
17ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit le Stade Aurillacois.
Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
day 17 of the Pro D2 championship, ASBH hosts Stade Aurillacois.
German :
17. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt Stade Aurillacois.
Italiano :
17a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita lo Stade Aurillacois.
Espanol :
jornada 17 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al Stade Aurillacois.
L’événement RUGBY PRO D2 ASBH/STADE AURILLACOIS Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE