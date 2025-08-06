RUGBY PRO D2 ASBH/SU AGEN Béziers
RUGBY PRO D2 ASBH/SU AGEN Béziers vendredi 27 mars 2026.
RUGBY PRO D2 ASBH/SU AGEN
Avenue des Olympiades Béziers Hérault
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
2026-03-27
24ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit l’US Agen.
Payant Billetterie en ligne .
Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
day 24 of the Pro D2 championship, ASBH hosts US Agen.
German :
24. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt die US Agen.
Italiano :
24a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita l’US Agen.
Espanol :
24ª jornada del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al US Agen.
L’événement RUGBY PRO D2 ASBH/SU AGEN Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE