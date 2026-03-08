RUGBY PRO D2 ASBH/SU AGEN

Avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

24ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit l’US Agen.

Payant Billetterie en ligne .

Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 35 04 94

English :

day 24 of the Pro D2 championship, ASBH hosts US Agen.

L’événement RUGBY PRO D2 ASBH/SU AGEN Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34