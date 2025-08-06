RUGBY PRO D2 ASBH/SU AGEN

Avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

24ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit Us Agen.

24ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit US Agen.

Payant Billetterie en ligne .

Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

day 24 of the Pro D2 championship, ASBH hosts Us Agen.

German :

24. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt Us Agen.

Italiano :

24a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita l’Us Agen.

Espanol :

jornada 24 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al Us Agen.

L’événement RUGBY PRO D2 ASBH/SU AGEN Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE